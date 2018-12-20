Неподалеку от рязанского поселка Тума столкнулись Hyundai Accent и «Газель»

20 Дек. 22:11 2018-12-20T22:11:50+03:00

Пострадал один человек

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Рано утром в четверг, 20 декабря, (в 3.40) неподалеку от поселка Тума Клепиковского района Рязанской области на дороге Спас-Клепики – Касимов произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью».

Издательство «Пресса» сообщает, что водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в районную больницу. Обстоятельства автоаварии уточняются.