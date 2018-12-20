Рязанский Лесопарк посетил Дед Мороз из Великого Устюга

20 Дек. 19:09 2018-12-20T19:13:22+03:00

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20 декабря часть Лесопарка, прилегающая к Торговому городку, была залита светом фонарей, развешанных гирлянд и светящихся фигур. Сотни рязанцев целыми семьями, с детьми разного возраста, собрались на открытие Новогодней деревни. Главный Дед Мороз города тем временем встретил дорогого гостя – Деда Мороза, приехавшего из Великого Устюга. С крыльца избы-резиденции оба обратились к публике, приглашая ее посетить фестивали, конкурсы и турниры, которые продлятся в Новогодней деревне с 21 декабря до 13 января.

– Вот какая красивая у моего рязанского друга резиденция! – заявил главный новогодний волшебник России. – Надеюсь, что все вы тут по очереди побываете и сфотографируетесь.

С сегодняшнего вечера в Лесопарк из разных районов Рязани по расписанию прибывают и отправляются обратно бесплатные «новогодние автобусы». Первым из них многие участники праздника и разъехались по домам.

Новогоднюю деревню наполнили елками, павильонами, аттракционами и освещениемФото: Владимир ФРОЛОВ