2018-12-20T18:41:47+03:00
Происшествия

В отношении рязанской автоледи, сбившей двух студенток, возбуждено административное дело

Девушки до сих пор боятся переходить дорогу
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что во вторник, 18 декабря, в Сасове автомобиль Lada Kalina сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух студенток.

Издательства «Пресса» сообщает подробности происшествия со студентками Сасовского индустриального колледжа. В тот день девушки подошли к нерегулируемому пешеходному переходу. Со стороны города приближалась машина, но подруги посчитали, что водитель их видит и притормозит.

- Я услышала визг тормозов, отпрыгнула назад, но от удара упала на дорогу, - сказала одна из девушек.

- Я почувствовала удар и оказалась на капоте. Было жутко страшно, - сообщила другая.

29-летняя жительница Кадома, управлявшая автомобилем, сказала, что не заметила переходящих дорогу девушек. После ДТП автоледи вызвала скорую, полицию и принесла свои изменения пострадавшим.

Студенткам оказали помощь в больнице. Издательство «Пресса» сообщает, что подруги до сих пор боятся переходить дорогу.

По данному ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

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