Рязанский бизнес-омбудсмен заявил об уходе с поста

20 Дек. 17:45 2018-12-20T17:48:52+03:00

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В четверг, 20 декабря, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Егор Бурцев покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Сегодня закончилась длительная череда проверок и большой работы многих людей по прекращению моих полномочий досрочно. Что это будет именно так, если я сам не подам в отставку досрочно мне было обещано летом, а сказано еще в начале года. Но я принял решение, что сам не уйду. Я знал и писал, что эти люди сильнее. Они победили, к сожалению, показав таким образом свою слабость, - написал бизнес-омбудсмен.

Также он заявил, что его «не приняла система власти»:

- На эту должность власти нужен лояльный, управляемый человек. Я не подошел практически сразу.

Напомним, минувшим летом стало известно, что Егор Бурцев задолжал 270 тысяч рублей по алиментам. Бизнес-омбудсмен прокомментировал, что обнародование этой информации - «лишь подогревание атмосферы для того, чтобы создать нужный информационный фон, чтобы им оправдать свои будущие шаги».

- Теплится незначительная надежда, что до реального убийства не дойдет. Хотя бы пока я еще работаю в этой должности, - написал тогда он.

Егор Бурцев занимал должность уполномоченного по защите прав предпринимателей с мая 2015 года.