2018-12-20T17:30:17+03:00
Общество

Аркадий Фомин передал подарки для юных рязанцев

Политик участвует в предновогодней акции уже много лет
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Елки с фотографиями сирот установлены в крупных торговых центрах города. Сделать подарок детям можно будет до 24 декабряЕлки с фотографиями сирот установлены в крупных торговых центрах города. Сделать подарок детям можно будет до 24 декабря
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20 декабря член Генерального совета партии «Единая Россия», секретарь регионального отделения Аркадий Фомин принял участие в акции «Подари детям праздник!», об этом он сообщил на своей странице в instagram.

– Каждый ребенок должен почувствовать, что он любим и нужен, даже если жизненные обстоятельства складываются иначе. Важно, чтобы в светлые праздники Нового года и Рождества никто из детей не остался без внимания. Уже несколько лет в преддверии Нового года вместе с депутатами участвуем в доброй общественной инициативе «Подари детям праздник». Я приобрел подарки для Насти и Софии из Мосоловской школы-интерната. Девчонки хорошо учатся, ведут активный образ жизни. Для занятий спортом им были нужны специальные сумки. Надеюсь, мои подарки им понравятся! – написал политик.

Напомним, что в ведущих торговых центрах Рязани установлены новогодние ели, на которых вместо игрушек – фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

До 24 декабря каждый желающий может подарить юным рязанцам праздник. Около елок находятся волонтеры-добровольцы, которые передадут подарки детям из Рязанского Дома ребенка, Елатомской, Костинской, Лесно-Конобеевской, Мосоловской и Архангельской школ-интернатов.

Девочкам из Мосоловской школы-интерната Аркадий Фомин купил спортивные сумки

Девочкам из Мосоловской школы-интерната Аркадий Фомин купил спортивные сумки

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