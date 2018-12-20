2018-12-20T16:43:17+03:00
Общество

В Рязанской области может появиться вторая Солотча

Жители поселка Искра активно высаживают сосны и ели, их уже более тысячи
Павел АВЕРИН
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Чтобы Искра стала второй Солотчей, должно пройти не одно столетие. Фото: сайт изд-ва "Пресса"Чтобы Искра стала второй Солотчей, должно пройти не одно столетие. Фото: сайт изд-ва "Пресса"
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В последние годы в поселке Искра появилась оригинальная мода – жители высаживают на придомовых и общественных территориях сосны и ели. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

– Мы вполне можем сделать из Искры вторую Солотчу, – глава Искровского поселения Василий Овечкин полон амбиций. – Мы, постепенно избавляясь от старых и чрезвычайно ломких тополей, новые уже не сажаем – лет шесть-семь назад начали отдавать предпочтение елям и соснам. И назвали этот проект «Сосновый ветер».

Сейчас «поголовье» хвойных в Искре насчитывает более тысячи деревьев. Большинство из них еще маленькие – не такие пушистые и нарядные, они, как подростки, пока несмело высовывают из сугробов одни только макушки. Рядом с ними те сосны, что постарше, выглядят статными красавицами в подвенечных уборах из снега и инея. Первые саженцы появились в Искре на территории школьного питомника в рамках сотрудничества с отделением «Гринпис». Они прижились, продемонстрировав тем самым, что местные почвы вполне подходят для хвойных деревьев.

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