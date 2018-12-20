2018-12-20T15:58:56+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018

Он награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели»
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Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2018 – профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей.

УРАЛСИБ был награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели», награда вручена председателю правления банка Константину Боброву.

Церемония награждения состоялась 17 декабря на сцене театра EtCetera. В 2018 году на юбилейной церемонии были подведены итоги десятилетия развития индустрии.

Премия вручается с 2009 года. SPEAR’S Russia Wealth Management wards проводится в России по аналогии с премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии в России — журнал SPEAR'S Russia и портал PBWM.ru.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте банка УРАЛСИБ.

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