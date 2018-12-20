Рязанская журналистка задала на пресс-конференции вопрос президенту Владимиру Путину

20 Дек. 15:47 2018-12-20T15:47:58+03:00

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В четверг, 20 декабря, на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина один из вопросов смогла задать рязанская журналистка Александра Тиняева, представляющая телеканал ТКР.

Ее вопрос касался перехода России на цифровое телевидение:

- Наш регион один из первых перейдет на цифровое вещание. Аналоговое телевидение отключат 11 февраля. В связи с этим у меня вопрос: как вы в принципе оцениваете готовность регионов к переходу на цифровое телевидение? Не окажутся ли забытыми не Богом, но цифрой маленькие населенные пункты? Как защитить интересы тех, для кого покупка техники удар по бюджету? Цифровое телевидение – это, безусловно, хорошо, но что делать нам – региональщикам (на этом месте в зале прозвучали аплодисменты поддержки). Нам можно забирать трудовые книжки и идти на биржу труда? В аналоговом формате мы не выживем, а в мультиплекс нас не пускают.

- Коллеги эту проблему знают, - ответил Владимир Владимирович. – Я с вами полностью согласен. Улучшение качества телевещания – это важно. Меня уверяют, что без телевидения люди не останутся. Будем двигаться аккуратно, небольшими шагами. Сейчас эксперимент проходит в Тверской области, потом у вас начнется. В Твери пока нареканий нет. Губернатор лично проехал почти по всем населенным пунктам. Нуждающимся оказывается поддержка. Первоначально была идея резко по всей стране – буквально в течение полугода – перейти на цифровое вещание. Я сказал «нет»! Мы должны действовать аккуратно и всегда помнить об интересах людей!

Вторую часть вопроса, касающуюся регионального телевидения, президент оставил без ответа, чем, конечно, несколько разочаровал представителей региональных компаний.

Что будет с региональными телекомпаниями, которые лишаться, большей части своей аудитории не совсем понятно. Зато известно, что на том же ТКР с 1 января сотрудникам увеличат зарплату.