2018-12-20T15:29:24+03:00
Общество

Рязанские прокуроры нашли многочисленные нарушения в столовых сасовских школ

По результатам проверок возбуждены административные дела
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провела проверку организации школьного питания в Сасовском районе. Вскрылись многочисленные нарушения в столовых образовательных учреждений.

В частности, в одной из школ специалистов не устроило качество мытья посуды: при ополаскивании не использовался гибкий шланг с душевой насадкой, а ванны, предназначенные для этих целей, протекали. Личные вещи персонала столовой находились в помещениях, где непосредственно готовилась пища. При этом используемая для готовки утварь имела многочисленные дефекты.

- Кроме того, во время проверки были выявлены нарушения ведения документации, организации питьевого режима учащихся, условий хранения отдельных продуктов питания, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По результатам найденых нарушений возбуждены административные дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неподалеку от рязанского поселка Тума столкнулись Hyundai Accent и «Газель»
Рязанский Лесопарк посетил Дед Мороз из Великого Устюга
В отношении рязанской автоледи, сбившей двух студенток, возбуждено административное дело
Рязанский бизнес-омбудсмен заявил об уходе с поста
Аркадий Фомин передал подарки для юных рязанцев
В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до -20
В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу
В Рязанской области может появиться вторая Солотча
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Рязанская журналистка задала на пресс-конференции вопрос президенту Владимиру Путину
В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом
Жительницу рязанской глубинки будут судить за продажу алкогольного суррогата
Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства
Новогоднее чудо: с 1 января в Рязани не будут повышать плату за проезд
На рязанской дороге «Лада Калина» сбила молодую женщину
Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи