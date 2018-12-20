Рязанские прокуроры нашли многочисленные нарушения в столовых сасовских школ

20 Дек. 15:29 2018-12-20T15:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провела проверку организации школьного питания в Сасовском районе. Вскрылись многочисленные нарушения в столовых образовательных учреждений.

В частности, в одной из школ специалистов не устроило качество мытья посуды: при ополаскивании не использовался гибкий шланг с душевой насадкой, а ванны, предназначенные для этих целей, протекали. Личные вещи персонала столовой находились в помещениях, где непосредственно готовилась пища. При этом используемая для готовки утварь имела многочисленные дефекты.

- Кроме того, во время проверки были выявлены нарушения ведения документации, организации питьевого режима учащихся, условий хранения отдельных продуктов питания, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По результатам найденых нарушений возбуждены административные дела.