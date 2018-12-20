2018-12-20T14:07:23+03:00
Происшествия

Жительницу рязанской глубинки будут судить за продажу алкогольного суррогата

Нелегальный бизнес ходынинская пенсионерка организовала у себя дома
Константин МОГИЛИН
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В дежурную часть обратились жители рязанского села Ходынино, обеспокоенные тем, что одна из их соседок незаконно торгует алкоголем. Полицейские провели проверку и установили, что 62-летняя женщина действительно развернула преступную деятельность у себя дома.

Спирт с водой она смешивала сама и сбывала бутылки по доступным ценам всем обратившимся. По этому поводу полицейские составили административный протокол.

- Участковый, обслуживающий район, в котором проживает нарушительница, взял ее дом на заметку. Недавно полицейский обратил внимание, что вокруг жилища пенсионерки вновь кружат мужчины, замеченные в злоупотреблении спиртным, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что женщина снова взялась за старое. На этот раз против «предпринимательницы» возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей.

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