Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства
До июня будущего года ФКУ Упрдор Москва-Волгоград возьмет в оперативное управление рязанскую дорогу – это 5,5 км обхода Михайлова, сообщает пресс-служба учреждения.
Этот участок – продолжение трассы Р-132 Калуга- Тула- Михайлов-Рязань, который соединяет ее с другой федеральной дорогой – Р-22 «Каспий».
Одновременно сразу два участка, пролегающих в границах Рязани и Михайлова, перейдут в собственность региона – в сумме это около 6 км федеральной трассы Р-132.
– Рязанская область, принявший в свое распоряжение эти участки, сможет включить их в план формирования городской инфраструктуры облцентра и города Михайлов, – говорится в сообщении.
Сейчас в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находится 239 км дорог, проходящих по Рязанской области.