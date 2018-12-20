2018-12-20T13:30:15+03:00
Авто

Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства

Взамен региону отдадут два отрезка, пока принадлежащих федеральному госучреждению
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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До июня будущего года ФКУ Упрдор Москва-Волгоград возьмет в оперативное управление рязанскую дорогу – это 5,5 км обхода Михайлова, сообщает пресс-служба учреждения.

Этот участок – продолжение трассы Р-132 Калуга- Тула- Михайлов-Рязань, который соединяет ее с другой федеральной дорогой – Р-22 «Каспий».

Одновременно сразу два участка, пролегающих в границах Рязани и Михайлова, перейдут в собственность региона – в сумме это около 6 км федеральной трассы Р-132.

– Рязанская область, принявший в свое распоряжение эти участки, сможет включить их в план формирования городской инфраструктуры облцентра и города Михайлов, – говорится в сообщении.

Сейчас в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находится 239 км дорог, проходящих по Рязанской области.

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