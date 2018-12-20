Новогоднее чудо: с 1 января в Рязани не будут повышать плату за проезд

20 Дек. 13:00 2018-12-20T16:00:51+03:00

Про льготный проездной того же не скажешь

Изменить размер текста: A A

На носу Новый год, а значит потоком идет информация о грядущем повышении тарифов – будь то коммуналка, проезд на электричках, взносы за капремонт или льготные проездные. Однако сообщений о подорожании билета в общественном транспорте Рязани в этом потоке нет.

В ожидании чуда, «Комсомолка» обратилась к городским властям... И оно случилось: в управлении транспорта горадминистрации нам сообщили, что роста платы за проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года не будет.

Напомним, что последний раз ценник подскочил год назад – в декабре проезд подорожал сразу с 19 до 23 рублей, причем и для муниципального и для коммерческого транспорта одновременно.

Позже тариф стал гибче: ряд коммерческих перевозчиков при переходе на более вместительные автобусы снижают плату до 21 рубля.