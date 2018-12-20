На рязанской дороге «Лада Калина» сбила молодую женщину

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-20T11:51:18+03:00

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В среду, 19 декабря, около 16.50 на дороге Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 83 км трассы. 33-летняя жительница Скопина на «Ладе Калине» превысила скорость и сбила 28-летнюю женщину. Последняя, по предварительным данным, переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате пешеход обращалась в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 22 аварии с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявил 3352 нарушения правил дорожного движения, задержали 4 пьяных водителя.