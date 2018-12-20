2018-12-20T11:37:15+03:00
Происшествия

Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи

Уголовное дело поступило в Железнодорожный суд
Константин МОГИЛИН
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В Железнодорожный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника рязанского линейного отдела на транспорте.В региональной транспортной прокуратуре «Комсомолке» сообщили, что мужчина обвиняется в превышении полномочий.

По версии следствия, для улучшения показателей свое работы полицейский подговорил ранее судимого рязанца за деньги инсценировать преступление в вагоне электрички.

- Данные преступные действия должностного лица повлекли незаконное привлечение невиновного человека к уголовной ответственности по статье «Кража», - рассказал транспортный прокурор Андрей Широков.

Напомним, это не первый случай, когда к работе сотрудников линейного отдела возникают вопросы. Сейчас в Железнодорожном суде идет процесс, на котором обвиняемый сообщил, что транспортные полицейские многократно нарушили закон: применяли к нему физическую силу, подбросили наркотики и заставляли его оформлять на свое имя кредиты.

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