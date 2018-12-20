Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи
В Железнодорожный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника рязанского линейного отдела на транспорте.В региональной транспортной прокуратуре «Комсомолке» сообщили, что мужчина обвиняется в превышении полномочий.
По версии следствия, для улучшения показателей свое работы полицейский подговорил ранее судимого рязанца за деньги инсценировать преступление в вагоне электрички.
- Данные преступные действия должностного лица повлекли незаконное привлечение невиновного человека к уголовной ответственности по статье «Кража», - рассказал транспортный прокурор Андрей Широков.
Напомним, это не первый случай, когда к работе сотрудников линейного отдела возникают вопросы. Сейчас в Железнодорожном суде идет процесс, на котором обвиняемый сообщил, что транспортные полицейские многократно нарушили закон: применяли к нему физическую силу, подбросили наркотики и заставляли его оформлять на свое имя кредиты.