2018-12-20T10:59:39+03:00
Общество

Проезд в рязанских электричках подорожает с 1 января

Тариф вырастет на 4,4%
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская энергетическая комиссия установила тариф на услуги по перевозке пассажиров, которые оказывает ОАО «ЦППК». Речь идет о пригородном железнодорожном сообщении на территории региона.

Согласно постановлению, опубликованному 19 декабря, проезд одной десятикилометровой зоны в электричках в 2019 году подорожает на 1 рубль или 4,4% – с 22,50 до 23,50.

При этом тариф для детей от 5 до 7 лет вырастет на 3,6% - с 5,60 до 5,80.

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