В Рязанской области в ДТП пострадали пассажиры ВАЗ и Skoda

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-20T10:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

56-летний житель Пензенской области на автомобиле ВАЗ-2107 ехал в сторону столицы. Примерно в 11.40 19 декабря на 230 километре автодороги Р-22 «Каспий» он попал в ДТП - столкнулся со Škoda Octavia.

Как описывает случившееся пресс-служба УМВД России по Рязанской области, мужчина не смог выбрать оптимальный скоростной режим и не справился с рулевым управлением. Иномаркой управляла женщина 42 лет. В результате аварии ее 25-летняя пассажирка и 23-летний пассажир «семерки» доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.