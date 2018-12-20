2018-12-20T10:52:18+03:00
Происшествия

В Рязанской области в ДТП пострадали пассажиры ВАЗ и Skoda

Автомобили столкнулись на трассе «Каспий»
Антон НИКИФОРОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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56-летний житель Пензенской области на автомобиле ВАЗ-2107 ехал в сторону столицы. Примерно в 11.40 19 декабря на 230 километре автодороги Р-22 «Каспий» он попал в ДТП - столкнулся со Škoda Octavia.

Как описывает случившееся пресс-служба УМВД России по Рязанской области, мужчина не смог выбрать оптимальный скоростной режим и не справился с рулевым управлением. Иномаркой управляла женщина 42 лет. В результате аварии ее 25-летняя пассажирка и 23-летний пассажир «семерки» доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

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