Рязанский губернатор наградил глав двух районов области
Почетную грамоту губернатора получат главы администраций двух районов Рязанской области. Соответствующее распоряжение официально опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 20 декабря.
За большой вклад в развитие местного самоуправления и многолетний добросовестный труд награждены:
– глава администрации Кадомского района Александр Кочетков
– глава администрации Сасовского района Сергей Макаров.
В том же номере опубликована информация еще о ряде награждений – в основном ко Дню спасателя.
Помимо этого почетной грамотой губернатора отметят директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области Елену Манухину.