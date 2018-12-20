2018-12-20T10:40:35+03:00
Общество

Рязанский губернатор наградил глав двух районов области

Чиновники получат почетные грамоты
Мария БЛИНОВА
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Почетную грамоту губернатора получат главы администраций двух районов Рязанской области. Соответствующее распоряжение официально опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 20 декабря.

За большой вклад в развитие местного самоуправления и многолетний добросовестный труд награждены:

– глава администрации Кадомского района Александр Кочетков

– глава администрации Сасовского района Сергей Макаров.

В том же номере опубликована информация еще о ряде награждений – в основном ко Дню спасателя.

Помимо этого почетной грамотой губернатора отметят директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области Елену Манухину.

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