В Рязанской области школьный ПАЗ столкнулся с иномаркой
Инцидент произошел в Касимовском районе
Фото: vk.com/avtoclub62
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В Касимовском районе Рязанской области между деревней Клетино и поселком Сынтул случилась авария с участием школьного автобуса. Фотографии с места происшествия появились в группе «Автоклуб города Касимов» утром 20 декабря.
По предварительным данным, ПАЗ столкнулся с иномаркой. Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали люди, однако ни об их количестве, ни о характере травм официальной информации пока не поступало.