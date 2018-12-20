2018-12-20T11:38:32+03:00
Происшествия

В Рязанской области школьный ПАЗ столкнулся с иномаркой

Инцидент произошел в Касимовском районе
Поделиться:
Фото: vk.com/avtoclub62Фото: vk.com/avtoclub62
Изменить размер текста:

В Касимовском районе Рязанской области между деревней Клетино и поселком Сынтул случилась авария с участием школьного автобуса. Фотографии с места происшествия появились в группе «Автоклуб города Касимов» утром 20 декабря.

По предварительным данным, ПАЗ столкнулся с иномаркой. Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали люди, однако ни об их количестве, ни о характере травм официальной информации пока не поступало.

В ДТП погибли два человека - подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский Лесопарк посетил Дед Мороз из Великого Устюга
В отношении рязанской автоледи, сбившей двух студенток, возбуждено административное дело
Рязанский бизнес-омбудсмен заявил об уходе с поста
Аркадий Фомин передал подарки для юных рязанцев
В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до -20
В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу
В Рязанской области может появиться вторая Солотча
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Рязанская журналистка задала на пресс-конференции вопрос президенту Владимиру Путину
Рязанские прокуроры нашли многочисленные нарушения в столовых сасовских школ
В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом
Жительницу рязанской глубинки будут судить за продажу алкогольного суррогата
Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства
Новогоднее чудо: с 1 января в Рязани не будут повышать плату за проезд
На рязанской дороге «Лада Калина» сбила молодую женщину
Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи