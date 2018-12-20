В Рязанской области школьный ПАЗ столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-20T11:38:32+03:00

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В Касимовском районе Рязанской области между деревней Клетино и поселком Сынтул случилась авария с участием школьного автобуса. Фотографии с места происшествия появились в группе «Автоклуб города Касимов» утром 20 декабря.

По предварительным данным, ПАЗ столкнулся с иномаркой. Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали люди, однако ни об их количестве, ни о характере травм официальной информации пока не поступало.

В ДТП погибли два человека - подробности.