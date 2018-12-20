На пожаре в многоэтажке Рязани погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-20T09:21:15+03:00

Это 59-ти и 37-летний мужчины

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В среду, 19 декабря, в 17 часов 5 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в облцентре, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Загорелась одна из квартир 10-этажного кирпичного дома на Михайловском шоссе. На место выехали пять пожарных расчетов – пять автомобилей и 15 человек сотрудников Государственной противопожарной службы.

В итоге одна комната выгорела. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе, на пожаре погибли два человека – мужчины 1959 и 1981 годов рождения.