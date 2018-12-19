ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска

19 Дек. 19:51 2018-12-19T19:54:54+03:00

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В очередном туре регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» рязанская команда (12 место) противостояла «Югре» (9 строчка в табели о рангах) из Ханты-Мансийска. Что примечательно, в составе гостей играли два воспитанника молодежной команды «Мамонты Югры» Кирилл Беляев и Александр Акмальдинов.

Нехарактерно, но хозяева открыли счет уже на 4 минуте — Кирилл Пилипенко зажег на табло 1:0, а «Югра» занимает 23 строчку по игре в первом периоде. Затем течение матча успокоилось, некоторое время команды играли даже «без ворот». И это явно на руку подуставшими подопечным Павла Десяткова — они проводили четвертый матч на выезде, в ходе которого преодолели не одну тысячу километров.

В середине второго периода трибуны ледового дворца «Югра» приутихли - Никита Шацких с гроссмейстерской передачи Кирилла Беляева открыл свой счет заброшенным шайбам в ВХЛ — 1:1. «Горожане» могли отличиться при реализации большинства, но Олег Шилин спас команду. В следующий раз вратарь уже капитулировал после броска с «нулевого» угла Владимира Карпова — гости вышли вперед 2:1. За 3:09 до конца периода команды остались на льду в формате «5х3»: Семен Валуйский счет сравнял 2:2.

Прошло всего 32 секунды с начала третьего периода, а Александр Васильев при полном попустительстве оборонцев «Югры» уже вывел рязанскую дружину вперед. Игровой отрезок прошел в неторопливом темпе, хозяева льда чаще инициативой — рязанцы же вели свою игру, не позволяя им действовать остро. И опять цифра «32» оказалась роковой для «Югры» - Александр Акмальдинов огорчил ханты-мансийцев, именно за 32 секунды до сирены, послав шайбу в опустевшие ворота — 4:2.

«Хорошей привычкой» поделился болельщик ХК «Рязань» Дмитрий Марченко:

- Игра в первом периоде не понравилась, будто не проснулись, или, на мой взгляд, устали. Но затем все пошло так, как мы уже привыкли видеть в последних играх нашей команды. Конечно, в очередной раз хочется произнести слова благодарности вратарю.

Остается добавить, что 24 декабря рязанские зрители увидят свою команду в противостоянии с «Тамбовом»