В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет

19 Дек. 18:32 2018-12-19T20:37:56+03:00

Но во сколько точно – неизвестно

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В четверг, 20 декабря, на пяти улицах Рязани будут отключать свет, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это вызвано ремонтом на трансформаторной подстанции, поясняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства облцентра.

Однако точное время отключений неизвестно – лишь то, что в течение рабочего дня электричества не будет два часа. Адреса:

– улица Пронская, д. с 1 по 104

– улица Никуличинская

– с/т «Литейщик», д. 1, д. 5, д. 7, д. 78 и д. 137

– улица Хлебная, д. с 1 по 67

– улица Рязанская, д. с 1 по 39

– 1-й Рязанский проезд, д. с 1 по 3, д. 141, д. 143, д. 134 и д. 132.