Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре

19 Дек. 17:39 2018-12-19T17:39:50+03:00

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В понедельник, 17 декабря, 2.35 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом трехквартирном доме на улице Свердлова в райцентре Спасск-Рязанский Рязанской области. На ликвидацию ЧП незамедлительно были отправлены два пожарных автомобиля и семь огнеборцев. На пожаре никто не пострадал. Так этот случай описан в скупой на эмоции сводке МЧС по Рязанской области. Но история оказалась куда более интересной…

Студенты Спасского политехнического техникума Максим Любимцев, Александр Монахов и Иван Попов вместе снимают квартиру в районном центре. В ту ночь живущий с ними пес по кличке Браун попросился на улицу. Выгуливать собаку ребята пошли вместе. Проходя по площади Ленина, они услышали потрескивание и увидели дым, а затем и пламя, вырывавшееся из-под крыши. Парни бросились к дому и стали стучать в окна, чтобы разбудить спавших людей, а затем побежали за помощью в расположенное напротив отделение полиции

Издательство «Пресса» цитирует одного из жителей дома:

- Я проснулся из-за стука в окно и повизгивания собаки, - говорит Геннадий Борисов. – Когда открыл окно, огонь перекинулся уже на фронтон дома. Разбудив жену, я велел быстро собрать документы, а сам налил ведро воды, выбежал на улицу и принес лестницу. Ребята молодцы, стали тоже помогать.

Затем прибыли пожарные расчеты и довольно быстро ликвидировали огонь.

Приключения для студентов на этом не закончились. Только у одного из троих парней оказался с собой паспорт. Для установления личности их пригласили в отделении полиции. К счастью, стражи правопорядка довольно быстро разобрались в ситуации и отпустили ребят.