В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Роспотребнадзор по Рязанской области сообщил об итогах контроля качества и безопасности рыбы и морепродуктов. Из 400 взятых проб 1,01%, то есть каждая сотая, не соответствовала нормативам. Исследования проводились на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели.
Кроме того, как отмечает пресс-служба управления, проверяющими чаще всего выявлялись нарушения условий хранения продукции и факты отсутствия необходимой документации.
- По выявленным нарушениям составлено 185 протоколов об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ на сумму около 800 000 рублей, - говорится в релизе.
Всего Роспотребнадзор забраковал и изъял из продажи 19 партий водных биоресурсов общем весом около 300 килограммов. Также по материалам ведомства суд приостановил производство рыбной продукции в одном из цехов.