В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов

19 Дек. 17:16 2018-12-19T17:16:27+03:00

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Роспотребнадзор по Рязанской области сообщил об итогах контроля качества и безопасности рыбы и морепродуктов. Из 400 взятых проб 1,01%, то есть каждая сотая, не соответствовала нормативам. Исследования проводились на санитарно-химические, физико-химические, паразитологические и микробиологические показатели.

Кроме того, как отмечает пресс-служба управления, проверяющими чаще всего выявлялись нарушения условий хранения продукции и факты отсутствия необходимой документации.

- По выявленным нарушениям составлено 185 протоколов об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ на сумму около 800 000 рублей, - говорится в релизе.

Всего Роспотребнадзор забраковал и изъял из продажи 19 партий водных биоресурсов общем весом около 300 килограммов. Также по материалам ведомства суд приостановил производство рыбной продукции в одном из цехов.