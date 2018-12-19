Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Площадки – те же, что и по субботам
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С 27 по 30 декабря в Рязани пройдут предновогодние продуктовые ярмарки, сообщает областной минсельхоз. Местные производители представят широкий ассортимент продовольствия на тех же пяти площадках, что и во время ярмарок выходного дня:
- на Театральной площади,
- перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17),
- у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13),
- возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30)
- в Торговом городке (ул. Свободы).
22 декабря торговля будет вестись в обычном режиме – с 8 до 15 часов, а вот после Нового года ярмарки возобновятся только с 12 января (5-го они не состоятся).