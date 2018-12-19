2018-12-19T15:44:15+03:00
Общество

Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня

Площадки – те же, что и по субботам
Антон КОНОВАЛОВ
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С 27 по 30 декабря в Рязани пройдут предновогодние продуктовые ярмарки, сообщает областной минсельхоз. Местные производители представят широкий ассортимент продовольствия на тех же пяти площадках, что и во время ярмарок выходного дня:

- на Театральной площади,

- перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17),

- у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13),

- возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30)

- в Торговом городке (ул. Свободы).

22 декабря торговля будет вестись в обычном режиме – с 8 до 15 часов, а вот после Нового года ярмарки возобновятся только с 12 января (5-го они не состоятся).

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