Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области

19 Дек. 15:24 2018-12-19T15:43:16+03:00

Теперь решение за Президентом РФ

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В среду, 19 декабря, депутаты Рязанской областной думы согласовали представление Генпрокурора РФ по кандидатуре Ивана Панченко на должность главного прокурора Рязанской области.

Старший советник юстиции Иван Панченко с 2012 года занимал должность заместителя прокурора Воронежской области.

Начальник Управления генпрокуратуры РФ в ЦФО Мурат Кабалоев, внесший кандидатуру Панченко на согласование, отметил, что Иван Иванович зарекомендовал себя «квалифицированным, требовательным, профессионально подготовленным руководителем»:

- Он обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивость и принципиальность, - отметил Мурат Азраилович и добавил, что Иван Панченко способен организовать деятельность прокуратуры Рязанской области в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Депутаты поддержали кандидатуру Ивана Панченко, и тот, в свою очередь, отметил, что в случае его назначения на должность готов защищать интересы прав рязанцев:

- Думаю, что мы с вами будем смотреть в одном направлении – у нас общие цели и задачи, - обратился он к депутатам.

Напомним, бывший прокурор Рязанской области Олег Черныш ушел с поста по Указу Президента России 2 июля 2018 года.

Иван Панченко с 1992 года служит в органах прокуратуры.

СПРАВКА «КП»

Иван Панченко 1966 года рождения родился и вырос в Воронежской области. Окончил Воронежский государственный университет. С 1992 года служит в органах прокуратуры. Прошел путь от помощника прокурора района до заместителя прокурора Воронежской области. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени.