До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах

19 Дек. 14:51 2018-12-19T15:17:26+03:00

А откроет ее Дед Мороз из Великого Устюга

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20 декабря в 16.00 в Лесопарке состоится торжественное открытие Новогодней деревни, в котором примет участие Дед Мороз из Великого Устюга.

- Сказочный гость поздравит рязанцев с наступающими праздниками, зажжет елку и даст старт работе резиденции Деда Мороза и Снегурочки. Всех гостей ждет праздничная анимация и концертная программа, - рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Резиденция проработает с 21 декабря по 13 января. В любой из этих дней с 15.00 до 20.00 гости смогут пообщаться с новогодним волшебником и его внучкой, рассказать стихотворение и сфотографироваться с ними.

Кроме того, здесь будет организована отдельная фотозона, для детей пройдут интересные мастер-классы, а «Почта Деда Мороза» примет новогоднюю корреспонденцию.

На площадках деревни пройдут культурные и спортивные мероприятия. Среди них: анимационные программы «МультДиско» и «Путешествие вокруг света», турниры по мини-футболу, хоккею и другим видам спорта, дискотеки и танцевальные марафоны, праздник «Путешествие в Рождество», фестиваль «Рязанский валенок» и акция «Подари детям праздник». Также здесь состоится фестиваль зимних видов спорта на «Кубок Деда Мороза».

С 21 декабря из отдаленных микрорайонов областного центра до Лесопарка будут курсировать автобусы, в которых волонтеры проведут новогодние викторины для пассажиров. Расписание автобусов доступно по ссылке.

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