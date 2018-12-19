2018-12-19T14:08:28+03:00
Общество

Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»

Игоря Грекова наградили за спасение тонущего ребенка
Мария БЛИНОВА
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Завершился X Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», проводимый МЧС России. Проект призван отметить тех, кто отличился в обеспечении безопасности и в спасении людей.

Победителем в номинации «По зову сердца» признан вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в начале мая он спас двухлетнего малыша – ребенок тонул в пруду рядом с правительственным домом в поселке Дягилево.

Мальчик двинулся за полетевшим шариком, упал в воду и мгновенно исчез с поверхности. От неожиданности и панического страха его мать могла лишь кричать, однако и этого не потребовалось – неизвестный мужчина, проходивший мимо, бросился в воду, как только увидел, что туда опустился ребенок.

«Комсомолка» встретилась с женщиной и узнала подробности произошедшего: мать долго даже не знала, кого благодарить – спаситель так и не назвался.

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