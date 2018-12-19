2018-12-19T13:37:08+03:00
Политика

Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»

Всего поступило 1023 вопроса
Антон КОНОВАЛОВ
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Главам министерств, ведомств и муниципальных образований в Рязанской области передадут «красные папки» (аналог «зеленой папки» Путина). В них – вопросы, заданные во время «Прямой линии» губернатора Николая Любимова, которые находятся в компетенции того или иного руководителя.

- Всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию», нужно дать ответы: лично, через сайт или через СМИ, письменно или устно. По нерешаемым на уровне региона вопросам следует дать разъяснения, - сказал глава региона в ходе заседания областного правительства 19 декабря.

Всего поступило 1023 вопроса. Отчитаться о работе по каждому из них чиновники должны к концу января перед вице-губернатором Игорем Грековым.

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