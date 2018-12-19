Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу

19 Дек. 13:08 2018-12-19T13:41:01+03:00

Это лишь один из подходов. Позже в становой тяге Анастасия взяла 120 кг. Фото: Издательство «Пресса».

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Спортсменка из Сасова заняла третье место на Чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Турнир прошел в городе Рыбинск Ярославской области, сообщает издательство «Пресса».

В сумме троеборья – присед, жим лежа и становая тяга – 16-летняя Анастасия Объедкова взяла вес в 320 кг, выполнив норматив мастера спорта России. Кстати, весовая категория юной спортсменки всего 57 килограммов.

Анастасия занимается в сасовской ДЮСШ «Планета спорта». По словам тренера девушки Николая Кичапина, в пауэрлифтинг она пришла менее двух лет назад, однако то, что у Насти талант, стало понятно очень быстро.

– Очень одаренная девочка. Работать с такими как она одно удовольствие, – говорит Николай Кичапин.