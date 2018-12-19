2018-12-19T13:41:01+03:00
Спорт

Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу

В сумме троеборья результат девушки 320 кг
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Это лишь один из подходов. Позже в становой тяге Анастасия взяла 120 кг. Фото: Издательство «Пресса».Это лишь один из подходов. Позже в становой тяге Анастасия взяла 120 кг. Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

Спортсменка из Сасова заняла третье место на Чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу. Турнир прошел в городе Рыбинск Ярославской области, сообщает издательство «Пресса».

В сумме троеборья – присед, жим лежа и становая тяга – 16-летняя Анастасия Объедкова взяла вес в 320 кг, выполнив норматив мастера спорта России. Кстати, весовая категория юной спортсменки всего 57 килограммов.

Анастасия занимается в сасовской ДЮСШ «Планета спорта». По словам тренера девушки Николая Кичапина, в пауэрлифтинг она пришла менее двух лет назад, однако то, что у Насти талант, стало понятно очень быстро.

– Очень одаренная девочка. Работать с такими как она одно удовольствие, – говорит Николай Кичапин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль