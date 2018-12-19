В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
В отдел полиции, занимающийся незаконным оборотом наркотиков, поступила информация, что один из жителей села Щетиновка Михайловского района регулярно появляется в странном состоянии.
- Полицейские решили навестить мужчину и осмотрели его жилище. На чердаке дома и сарая они обнаружили пакет с измельченными высушенными фрагментами растений и высушенные стебли с листьями. Экспертиза установила, что мужчина незаконно хранил 1667 граммов марихуаны и 6647 граммов наркосодержащей конопли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Как рассказал сам задержанный, урожай он вырастил в теплице из семян дикорастущей конопли, растущей в окрестностях села.
Возбуждено уголовное дело.