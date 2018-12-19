2018-12-19T12:28:08+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли

Возбуждено уголовное дело
Константин МОГИЛИН
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В отдел полиции, занимающийся незаконным оборотом наркотиков, поступила информация, что один из жителей села Щетиновка Михайловского района регулярно появляется в странном состоянии.

- Полицейские решили навестить мужчину и осмотрели его жилище. На чердаке дома и сарая они обнаружили пакет с измельченными высушенными фрагментами растений и высушенные стебли с листьями. Экспертиза установила, что мужчина незаконно хранил 1667 граммов марихуаны и 6647 граммов наркосодержащей конопли, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказал сам задержанный, урожай он вырастил в теплице из семян дикорастущей конопли, растущей в окрестностях села.

Возбуждено уголовное дело.

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