2018-12-19T11:16:30+03:00
Общество

Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль

Новые «красные автобусы» запустили под №77
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: картаумка.рфФото: картаумка.рф
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На маршрут №77 (п.Карцево – п.Мехзавода) в Рязани выпустили автобусы средней вместимости. Речь о новых красных ПАЗах, где проезд по карте УмКА «Городская» с тарифом «Электронный кошелек» стоит 21 рубль вместо обычных 23-х. Напомним, ранее «красные автобусы» пустили по маршрутам №88 и №47.

Соответствующие изменения внесены постановлением городской администрации. Если ранее в декабре 2018-го по городу должно было курсировать 12 машин двух классов, то теперь под №77 могут максимально работать 18 машин, причем только среднего класса.

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