2018-12-19T11:10:36+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на спектакль «Женитесь на мне»

В составе актеров – звезды российской сцены
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2 января в МКЦ пройдет спектакль «Женитесь на мне». На рязанской сцене зрители увидят Ларису Удовиченко, Сергея Колесникова, Наталью Корчагину и Дарью Михайличенко.

– Знаменитый актер и сердцеед в канун Нового года оказывается в окружении трех очаровательных женщин, с каждой из которых его связывают непростые отношения. Причем одна из них – деловая дама – предлагает его жене 5 миллионов долларов за год жизни со своим кумиром. Что же выберет герой: стабильность, богатство или молодость?…– так анонсируют представление его организаторы.

При этом обещают, что зрителей ждет современный, легкий, смешной и динамичный спектакль о цене любви, верности и счастья в нашем изменчивом мире.

Начало спектакля в 18:00. Продолжительность 2 часа 10 минут с антрактом.

Подробности и билеты здесь.

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