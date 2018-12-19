Рязанцев приглашают на спектакль «Женитесь на мне»

19 Дек. 11:10 2018-12-19T11:10:36+03:00

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2 января в МКЦ пройдет спектакль «Женитесь на мне». На рязанской сцене зрители увидят Ларису Удовиченко, Сергея Колесникова, Наталью Корчагину и Дарью Михайличенко.

– Знаменитый актер и сердцеед в канун Нового года оказывается в окружении трех очаровательных женщин, с каждой из которых его связывают непростые отношения. Причем одна из них – деловая дама – предлагает его жене 5 миллионов долларов за год жизни со своим кумиром. Что же выберет герой: стабильность, богатство или молодость?…– так анонсируют представление его организаторы.

При этом обещают, что зрителей ждет современный, легкий, смешной и динамичный спектакль о цене любви, верности и счастья в нашем изменчивом мире.

Начало спектакля в 18:00. Продолжительность 2 часа 10 минут с антрактом.

Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.