Рязанская ГИБДД обещает строго наказать женщину-водителя, сбившую двух девушек
18 декабря около 14.50 на одном из перекрестков Сасова произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
29-летняя жительница Кадома на автомобиле «Лада Калина» сбила двух девушек – по предварительной информации они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге 16-ти и 17-летняяя девушки обращались за помощью врачей. Проводится проверка, все обстоятельства утоняются.
– В отношении женщины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого она будет привлечена к ответственности по всей строгости закона, – отмечают в ГИБДД.
За прошедшие сутки на дорогах области произошло 21 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1495 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 пьяных водителей.