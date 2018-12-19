2018-12-19T10:37:45+03:00
Происшествия

Рязанская ГИБДД обещает строго наказать женщину-водителя, сбившую двух девушек

Авария произошла средь бела дня на не самом оживленном перекрестке области
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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18 декабря около 14.50 на одном из перекрестков Сасова произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

29-летняя жительница Кадома на автомобиле «Лада Калина» сбила двух девушек – по предварительной информации они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге 16-ти и 17-летняяя девушки обращались за помощью врачей. Проводится проверка, все обстоятельства утоняются.

– В отношении женщины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого она будет привлечена к ответственности по всей строгости закона, – отмечают в ГИБДД.

За прошедшие сутки на дорогах области произошло 21 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1495 нарушений правил дорожного движения, задержали 9 пьяных водителей.

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