В Рязани утвердили график личных приемов руководителей горадминистрации

19 Дек. 09:58 2018-12-19T10:21:53+03:00

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Стало известно, в какие дни руководители администрации Рязани будут устраивать личные приемы граждан в 2019 году. График официально опубликован 19 декабря вместе с соответствующим распоряжением исполнительного органа власти.

В документе указаны не только конкретные дни и время, но и телефоны, по которым на приемы необходимо записываться заранее, изложив суть своего вопроса. В перечне – 28 чиновников: от градоначальника до перфектов четырех районов города.

Со структурой администрации, включая блоки, которые курирует тот или иной заместитель главы, можно ознакомиться на admrzn.ru.

График личного приема граждан и.о. главы администрации города Рязани, заместителями главы администрации, заместителем главы администрации, руководителем аппарата на 2019 год.

График личного приема граждан руководителями структурных подразделений администрации города Рязани на 2019 год. Часть 1.