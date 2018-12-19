После ноябрьских распродаж на рязанской почте вал импортных посылок

19 Дек. 09:41 2018-12-19T09:41:13+03:00

Всего с начала года их уже больше миллиона

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За две недели, минувшие с глобальных ноябрьских распродаж, рязанская почта зафиксировала резкий рост числа импортных посылок – на 25% по сравнению с октябрем.

Если в октябре почтовые отделения области обрабатывали в среднем более 104 тысяч иностранных посылок в день, то с 24 ноября по 7 декабря их количество достигло 131 тысячу.

Кстати, раньше пик отправлений посылок приходился на предновогодний период – конец ноября и декабрь. С ростом популярности глобальных распродаж пиковый период растянулся почти на два месяца.

– Несмотря на возросшую нагрузку, наши логистические центры сохраняют существенный запас мощностей для того, чтобы обеспечить оперативную доставку посылок в преддверии Нового года, – отмечают в Почте России.

За 10 месяцев 2018 года Рязанский филиал Почты России обработал свыше 1,1 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, это на 37% больше, чем я январе-октябре прошлого года.