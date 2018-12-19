2018-12-19T09:09:28+03:00
Экономика

Стоимость льготного проездного в Рязанской области повысится

Было – 350, станет - 365 рублей
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Расширился список товаров и услуг, которые в Рязанской области подорожают с 1 января 2019 года. Очередным пунктом стало повышение стоимости льготного проездного или, как он именуется в официальных документах, именного социального талона-билета.

Согласно постановлению, размещенному на сайте областного правительства, цена изменится с 350 рублей на 365 рублей.

Данный билет, напомним, по закону действует как в городском, так и в пригородном сообщении, если маршрут соединяет райцентр с другими населенными пунктами района.

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