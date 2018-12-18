На пешеходном переходе в рязанском райцентре автомобиль сбил двух девушек
Жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает
Фото с места ДТП.
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Днем во вторник, 18 декабря, в райцентре Сасово на улице Пушкина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Lada Kalina сбил двух девушек – шестнадцати и семнадцати лет. Известно, что за рулем автомобиля находилась жительница Кадома.
Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшие получили травмы. Они доставлялись в больницу, где им оказали амбулаторную помощь. В настоящее время жизни девушек ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП уточняются.
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