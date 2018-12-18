2018-12-18T18:26:02+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе в рязанском райцентре автомобиль сбил двух девушек

Жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

Днем во вторник, 18 декабря, в райцентре Сасово на улице Пушкина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Lada Kalina сбил двух девушек – шестнадцати и семнадцати лет. Известно, что за рулем автомобиля находилась жительница Кадома.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшие получили травмы. Они доставлялись в больницу, где им оказали амбулаторную помощь. В настоящее время жизни девушек ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП уточняются.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м в Рязани благоустроят семь общественных пространств
Рязанский Роспотребнадзор предупреждает о скользкости предновогодних акций
Природоохранная прокуратура оштрафовала рязанского министра Андрея Горелова
Супруги отправятся под суд из-за найденного в Рязанской области кошелька
Коррупционер из рязанской колонии остался по эту сторону колючей проволоки
Оператор платных парковок и администрация Рязани не могут поделить уборку снега
Для рязанских десантников изготовили нательные крестики с парашютом
В Рязанской области сохранится мороз и пройдет небольшой снег
Рязанские врачи спасли жизнь многодетной матери
Николай Любимов: в Рязанской области выявлено еще два дома с обманутыми дольщиками
Воспитанник рязанского детского дома приютил у себя выброшенных на ходу из машины щенков
Николай Любимов: В 2007-2009 годах Рязанская область многое упустила
Рязанские производители и переработчики молока вошли в ТОП-50 по стране
Два предприятия из Рязанской области оштрафовали за небезопасное зерно