На пешеходном переходе в рязанском райцентре автомобиль сбил двух девушек

18 Дек. 18:26 2018-12-18T18:26:02+03:00

Жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает

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Днем во вторник, 18 декабря, в райцентре Сасово на улице Пушкина на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Lada Kalina сбил двух девушек – шестнадцати и семнадцати лет. Известно, что за рулем автомобиля находилась жительница Кадома.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшие получили травмы. Они доставлялись в больницу, где им оказали амбулаторную помощь. В настоящее время жизни девушек ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП уточняются.