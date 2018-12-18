В 2019-м в Рязани благоустроят семь общественных пространств

18 Дек. 18:07 2018-12-18T18:08:43+03:00

К реализации программы «Формирование современной городской среды» в Рязани в 2018 году прозвучало множество справедливых претензий. Изменят ли что-либо новые руководители? Фото: rgdrzn.ru

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В Рязани обсудили планы по реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2019 год. Из федеральной казны ожидается поступление 150 миллионов рублей на ремонт дворов и 90 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств. В 2018-м выделялись соответственно 110 и 65 миллионов.

Власти планируют комплексно отремонтировать вдвое больше придомовых территорий – не менее 30 вместо 14.

- Наша задача - не только увеличить количество дворов, но и провести их ремонт качественнее, учитывая все ошибки и недочеты 2018 года, - приводит слова главы города Юлии Рокотянской пресс-служба Рязгордумы.

В 2019-м продолжатся работы в парке Гагарина, ЦПКиО и на площади Ленина. В случае площади Ленина, напомним, прокуратура выявила признаки уголовного преступления.

Также на будущий год запланировано благоустройство Новопавловской рощи, парка Морской Славы, Лыбедского бульвара и сквера у кинотеатра «Октябрь».