Коррупционер из рязанской колонии остался по эту сторону колючей проволоки

18 Дек. 15:48 2018-12-18T15:51:41+03:00

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Вынесен приговор бывшему начальнику отряда исправительной колонии №2 в Рязани Дмитрию Боброву. Работая в отделе по воспитательной работе, он за определенную плату составлял для осужденных положительные характеристики, помогая им освободиться условно-досрочно или добиться смягчения наказания.

Также Бобров не чурался проносить в зону запрещенные предметы и, превышая свои полномочия, добавлять в личные дела информацию о несуществующих поощрениях.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, преступную деятельность сотрудник исправительного учреждения вел с апреля по декабрь 2017 года. За получение взяток (от 5 до 100 тысяч рублей), мошенничество, превышение полномочий и злоупотребление ими Боброва, признавшего свою вину только в суде, наказали 5 годами лишения свободы условно со штрафом (100 тысяч рублей) и трехлетним запретом занимать определенные должности.