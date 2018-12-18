2018-12-18T15:51:41+03:00
Происшествия

Коррупционер из рязанской колонии остался по эту сторону колючей проволоки

Он брал взятки, превышал полномочия, мошенничал и отделался условным сроком
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вынесен приговор бывшему начальнику отряда исправительной колонии №2 в Рязани Дмитрию Боброву. Работая в отделе по воспитательной работе, он за определенную плату составлял для осужденных положительные характеристики, помогая им освободиться условно-досрочно или добиться смягчения наказания.

Также Бобров не чурался проносить в зону запрещенные предметы и, превышая свои полномочия, добавлять в личные дела информацию о несуществующих поощрениях.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, преступную деятельность сотрудник исправительного учреждения вел с апреля по декабрь 2017 года. За получение взяток (от 5 до 100 тысяч рублей), мошенничество, превышение полномочий и злоупотребление ими Боброва, признавшего свою вину только в суде, наказали 5 годами лишения свободы условно со штрафом (100 тысяч рублей) и трехлетним запретом занимать определенные должности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пешеходном переходе в рязанском райцентре автомобиль сбил двух девушек
В 2019-м в Рязани благоустроят семь общественных пространств
Рязанский Роспотребнадзор предупреждает о скользкости предновогодних акций
Природоохранная прокуратура оштрафовала рязанского министра Андрея Горелова
Супруги отправятся под суд из-за найденного в Рязанской области кошелька
Оператор платных парковок и администрация Рязани не могут поделить уборку снега
Для рязанских десантников изготовили нательные крестики с парашютом
В Рязанской области сохранится мороз и пройдет небольшой снег
Рязанские врачи спасли жизнь многодетной матери
Николай Любимов: в Рязанской области выявлено еще два дома с обманутыми дольщиками
Воспитанник рязанского детского дома приютил у себя выброшенных на ходу из машины щенков
Николай Любимов: В 2007-2009 годах Рязанская область многое упустила
Рязанские производители и переработчики молока вошли в ТОП-50 по стране
Два предприятия из Рязанской области оштрафовали за небезопасное зерно