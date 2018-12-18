Для рязанских десантников изготовили нательные крестики с парашютом

18 Дек. 15:09 2018-12-18T15:12:07+03:00

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К 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища курсантам подарили нательные православные крестики с символикой ВДВ. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов 18 декабря в эфире программы «Полный контакт» на «Вести FM».

- Мы помогали училищу серьезно, креативно. Например, придумали православные крестики, согласовали с митрополией, утвердили. Теперь у наших десантников есть свои крестики. С одной стороны - лик Иисуса Христа, а с другой – парашют на фоне летящего самолета, - рассказал губернатор.

Также в беседе с ведущими программы Владимиром Соловьевым и Анной Шафран глава региона рассказал, что к юбилею в строящийся на территории училища храм Георгия Победоносца передали частицу мощей святого. Кроме того, заложили традицию: теперь каждый курс будет иметь свою икону в этом храме.