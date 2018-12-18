2018-12-19T16:26:12+03:00
Общество

Воспитанник рязанского детского дома приютил у себя выброшенных на ходу из машины щенков

Парню самому едва хватает денег на питание, но животных отдавать он не собирается
Роман ДОРОФЕЕВ
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Едва поутихла громкая история с выброшенными в лесу неподалеку от рязанского села Агро-Пустынь 20 щенками, как появилась новая аналогичная тема. Издательство «Пресса» опубликовало трогательную историю воспитанника Елатомского детского дома, который, несмотря на материальные трудности, приютил у себя двух «приговоренных к смерти» щенков.

- 25 ноября мы ехали с другом на машине, - рассказал молодой человек. – Впереди из серебристой иномарки прямо на ходу выбросили пятерых щенков. Мы сначала даже глазам не поверили… Один щенок оказался мертвым. Другие с резаными ранами, забитые и испуганные.

Двух самых покалеченных собак парни погрузили к себе в машину и повезли в Рязани к ветеринару. Щенков, которых назвали Тайра и Альбрус, молодой человек оставил у себя. Теперь в его квартире проживают две собаки и три кошки. Котят он, кстати, также подобрал на улице – одного, упакованного в пакет, вытащил из мусорного контейнера, двух других нашел также в мешке на том самом перекрестке, где позже выбросили щенков.

Устроиться на работу в небольшом городе у двадцатилетнего молодого человека пока не получается – живет исключительно на пенсию.

P.S. Известно, что еще один из выброшенных у перекрестка щенков также попал в хорошие руки, а другой, к сожалению, погиб.

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