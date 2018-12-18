2018-12-18T13:58:27+03:00
Политика

Николай Любимов: в Рязанской области выявлено еще два дома с обманутыми дольщиками

Из 28 предыдущих проблемных строек осталось всего шесть
Константин МОГИЛИН
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Фото: «Вести FM»Фото: «Вести FM»
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Проблема обманутых дольщиков в регионе почти решена, такое заявление сделал губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире радиостанции «Вести FM».

В интервью глава региона сообщил, что из 2800 обманутых рязанских дольщиков осталось всего 600 человек.

- Эту проблему нельзя оставить на потом - люди ждут квартир. Некоторые дома еще в 2009 году должны были быть сданы. Сейчас из 28 домов осталось всего шесть, то есть за полтора года, даже меньше, мы решили эти проблемы. Хотя это крайне тяжело и каждый объект требует индивидуального подхода.

Также глава региона отметил, что за это время выявлено еще два новых дома, которые начали строить два года назад.

- Но у нас есть понимание того, когда мы закончим эту работу.

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