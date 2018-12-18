Рязанский Роспотребнадзор предупреждает о скользкости предновогодних акций

18 Дек. 17:02 2018-12-18T17:02:31+03:00

Грандиозные скидки и заманчивые подарки нередко нужны для сбыта некачественного товара

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Региональное Управление Роспотребнадзора призывает рязанцев внимательнее относиться к предновогодним акциям, распродажам и конкурсам.

Тем, кто отправляется за праздничными покупками, специалисты ведомства рекомендуют:

– узнайте у продавца, сможете ли вы обменять или вернуть акционный товар;

– прочитайте рекламный текст, особенно ту часть, что написана мелком шрифтом: здесь могут указать особые условия получения подарка;

– при получении подарка проверьте наличие гарантийного талона, чека и техпаспорта, если таковой должен прилагаться;

– покупая сезонный товар, помните: для него гарантийный срок отсчитывается с начала очередного сезона: для зимних вещей с 18 ноября, для весенних – с 25 марта, для осенних – с 6 сентября.

При возникновении вопросов консультацию можно получить в рязанском Роспотребнадзоре по телефону горячей линии: 8-800-100-22-62.