Рязанский Роспотребнадзор предупреждает о скользкости предновогодних акций
Региональное Управление Роспотребнадзора призывает рязанцев внимательнее относиться к предновогодним акциям, распродажам и конкурсам.
Тем, кто отправляется за праздничными покупками, специалисты ведомства рекомендуют:
– узнайте у продавца, сможете ли вы обменять или вернуть акционный товар;
– прочитайте рекламный текст, особенно ту часть, что написана мелком шрифтом: здесь могут указать особые условия получения подарка;
– при получении подарка проверьте наличие гарантийного талона, чека и техпаспорта, если таковой должен прилагаться;
– покупая сезонный товар, помните: для него гарантийный срок отсчитывается с начала очередного сезона: для зимних вещей с 18 ноября, для весенних – с 25 марта, для осенних – с 6 сентября.
При возникновении вопросов консультацию можно получить в рязанском Роспотребнадзоре по телефону горячей линии: 8-800-100-22-62.