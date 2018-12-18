Рязанские производители и переработчики молока вошли в ТОП-50 по стране
Центр изучения молочного рынка опубликовал на The DairyNews рейтинги крупнейших предприятий секторов производства и переработки молока. Об этом сообщил сайт регионального минсельхоза.
В число крупнейших предприятий-производителей сырого молока вошли «Авангард» Рязанского района (25 место); «Ока Молоко» - производство на территории Чучковского и Пителинского районов (28 место) и «Вакинское Агро» Рыбновского района (39 место).
В топ-50 компаний-производителей молока представлены Агропромышленная группа «Молочный продукт» (Русская аграрная группа) на 38 позиции с объемом производства 39,5 тыс. тонн и «Авангард» на 41 позиции – 29,6 тыс. тонн.
В рейтинг крупнейших перерабатывающих предприятий вошел агромолкомбинат «Рязанский», с ежегодным объемом переработки в 117 тыс. тонн он занимает 29 место в стране.