2018-12-18T12:54:53+03:00
Общество

Два предприятия из Рязанской области оштрафовали за небезопасное зерно

Россельхознадзор нашел нарушения на складах «Жито» и «Вакинское Агро»
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Проверка управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям вместе с прокуратурой Рыбновского района выявила нарушения на двух предприятиях Рязанской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

На складах ООО «Жито» в селе Старолетово отобрали образцы ячменя, пшеницы и ржи, которые хранились для собственных нужд. По результатам исследования ячмень и пшеница оказались заражены вредителем - клещом, а во ржи нашли сеноеда.

Нарушения в сфере качества и безопасности зерна выявили еще не одном предприятии - ООО «Вакинское Агро» в селе Вакино. Исследование показало, что образцы гороха, хранимого на складе для собственных нужд, оказались поражены сеноедом.

- Выявленные нарушения могут повлечь негативные последствия в виде снижения качества зерна и причинения вреда здоровью потребителей в случае выпуска продукции в оборот, - отметили в ведомстве.

Ответственным за нарушения на предприятиях выписали штрафа по 1 тысячи рублей.

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