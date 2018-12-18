Два предприятия из Рязанской области оштрафовали за небезопасное зерно
Проверка управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям вместе с прокуратурой Рыбновского района выявила нарушения на двух предприятиях Рязанской области. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
На складах ООО «Жито» в селе Старолетово отобрали образцы ячменя, пшеницы и ржи, которые хранились для собственных нужд. По результатам исследования ячмень и пшеница оказались заражены вредителем - клещом, а во ржи нашли сеноеда.
Нарушения в сфере качества и безопасности зерна выявили еще не одном предприятии - ООО «Вакинское Агро» в селе Вакино. Исследование показало, что образцы гороха, хранимого на складе для собственных нужд, оказались поражены сеноедом.
- Выявленные нарушения могут повлечь негативные последствия в виде снижения качества зерна и причинения вреда здоровью потребителей в случае выпуска продукции в оборот, - отметили в ведомстве.
Ответственным за нарушения на предприятиях выписали штрафа по 1 тысячи рублей.