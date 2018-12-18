Маленьких рязанцев приглашают на увлекательный урок о космосе – с кино и бесплатно

18 Дек. 12:31 2018-12-18T12:31:51+03:00

В мобильном планетарии посетители получат наглядное представление о Солнечной системе

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23 декабря Рязанская областная детская библиотека проведет для детей-младшеклассников «космическое воскресенье». Занятие организовано в рамках проекта «Внуки Циолковского. Научные путешествия в тайны Вселенной», сообщает портал vezdekultura.ru.

Для детей подготовлена тематическая игровая площадка, им расскажут об истории освоения Солнечной галактики, занимательных космических фактах. Ждет маленьких посетителей и увлекательный киносеанс в мобильный планетарий.

– Здесь, под специальным «волшебным» куполом, ребята увидят интерактивный познавательный фильм, рассмотрят звезды и созвездия, получат наглядное представление о Солнечной системе, об удивительных природных явлениях и космическом «путешествии» Земли.

Участие в воскресной программе бесплатное, но число посетителей ограничено – только 50 человек. Запись по телефону 25-49-05.

Начало в полдень. Библиотека расположена на улице Почтовой, д. 63.