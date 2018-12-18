Рязанские сельские школьники отправили подарки в Солотчинскую школу-интернат

18 Дек. 12:17 2018-12-18T12:17:56+03:00

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Лиза Кодянова отдала незнакомым малышам два мешка своих игрушек, первоклассница считает себя уже взрослой. Ее мама, учитель Анна Гонтарь, рассказывает:

- Это так приятно, собирать новогодние подарки для детей, которые нуждаются во внимании. Каждый подарок – это частичка нашего тепла, и мы с удовольствие делимся им с осиротевшими ребятишками уже третий год подряд. И дети, и взрослые с удовольствием собирали игрушки, книги, канцтовары, шоколад. А Ольга Истратий, бабушка двоих наших учеников и сотрудница школы, принесла целую сумку новой верхней теплой одежды. Предложила нам стать этакими Дедами Морозами выпускница Тырновской школы, студентка РГУ Алена Федорова. Она же и увезла все подарки в Солотчу.

Юные жители Тырнова уже готовятся еще к одной доброй акции, она называется «Новый год – семейный праздник». Подростки мастерят новогодние игрушки для пожилых людей, а перед Новым годом пойдут поздравлять бабушек и дедушек с праздником. Об этой доброй истории рассказали журналисты издательства «Пресса».