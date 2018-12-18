2018-12-18T12:17:56+03:00
Общество

Рязанские сельские школьники отправили подарки в Солотчинскую школу-интернат

Инициатором стала выпускница Тырновской школы, студентка РГУ Алена Федорова
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лиза Кодянова отдала незнакомым малышам два мешка своих игрушек, первоклассница считает себя уже взрослой. Ее мама, учитель Анна Гонтарь, рассказывает:

- Это так приятно, собирать новогодние подарки для детей, которые нуждаются во внимании. Каждый подарок – это частичка нашего тепла, и мы с удовольствие делимся им с осиротевшими ребятишками уже третий год подряд. И дети, и взрослые с удовольствием собирали игрушки, книги, канцтовары, шоколад. А Ольга Истратий, бабушка двоих наших учеников и сотрудница школы, принесла целую сумку новой верхней теплой одежды. Предложила нам стать этакими Дедами Морозами выпускница Тырновской школы, студентка РГУ Алена Федорова. Она же и увезла все подарки в Солотчу.

Юные жители Тырнова уже готовятся еще к одной доброй акции, она называется «Новый год – семейный праздник». Подростки мастерят новогодние игрушки для пожилых людей, а перед Новым годом пойдут поздравлять бабушек и дедушек с праздником. Об этой доброй истории рассказали журналисты издательства «Пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль