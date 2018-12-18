2018-12-18T11:15:40+03:00
Общество

Рязанская прокуратура обнаружила массу нарушений в спортшколах региона

Она была инициирована после смерти подростка во время пробежки на занятиях в спортивной секции
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, что прокуратура занялась проверкой после смерти подростка на занятиях в одной из спортивных секций в Рязани. Практически во всех образовательных и спортивных организациях выявлены нарушения Федеральных законов, а также санитарных правил и норм и иных нормативных документов, в том числе связанных с допуском детей к занятиям физической культурой и спортом без соответствующих медицинских справок. Именно так говорится об итогах проверки на сайте ведомства.

Нарушения санитарных норм и правил, связанные с отсутствием медицинских справок или ненадлежащим их оформлением, выявлены сотрудниками прокуратуры Советского, Железнодорожного и Московского районов г. Рязани, Сасовским межрайонным прокурором, а также сотрудниками надзорного ведомства 9 районов Рязанской области.

Например, прокурором Ряжского района 13.11.2018 принесен протест на нормы Правил внутреннего трудового распорядка для работников ДЮСШ «Флагман», которые не предусматривали при приеме на работу лиц требований о прохождении ими обязательного психиатрического освидетельствования.

В частности, прокурором Московского района Рязани в ДЮЦ «Надежда» выявлен случай предоставления медицинской справки на ребенка из больницы № 5, которая не имеет лицензии на право оказания медицинской помощи по специализации педиатрия. Кроме того, к работе допущены работники, которые не прошли профессионально-гигиеническую подготовку.

Прокурорами 3 районов выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе связанные с невозможностью открыть замки дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль