Рязанская прокуратура обнаружила массу нарушений в спортшколах региона

18 Дек. 11:11 2018-12-18T11:15:40+03:00

Она была инициирована после смерти подростка во время пробежки на занятиях в спортивной секции

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Напомним, что прокуратура занялась проверкой после смерти подростка на занятиях в одной из спортивных секций в Рязани. Практически во всех образовательных и спортивных организациях выявлены нарушения Федеральных законов, а также санитарных правил и норм и иных нормативных документов, в том числе связанных с допуском детей к занятиям физической культурой и спортом без соответствующих медицинских справок. Именно так говорится об итогах проверки на сайте ведомства.

Нарушения санитарных норм и правил, связанные с отсутствием медицинских справок или ненадлежащим их оформлением, выявлены сотрудниками прокуратуры Советского, Железнодорожного и Московского районов г. Рязани, Сасовским межрайонным прокурором, а также сотрудниками надзорного ведомства 9 районов Рязанской области.

Например, прокурором Ряжского района 13.11.2018 принесен протест на нормы Правил внутреннего трудового распорядка для работников ДЮСШ «Флагман», которые не предусматривали при приеме на работу лиц требований о прохождении ими обязательного психиатрического освидетельствования.

В частности, прокурором Московского района Рязани в ДЮЦ «Надежда» выявлен случай предоставления медицинской справки на ребенка из больницы № 5, которая не имеет лицензии на право оказания медицинской помощи по специализации педиатрия. Кроме того, к работе допущены работники, которые не прошли профессионально-гигиеническую подготовку.

Прокурорами 3 районов выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе связанные с невозможностью открыть замки дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.