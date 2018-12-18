В центре Рязани перенесли один из пунктов КВЦ
Во вторник, 18 декабря, в Рязани открылся новый центр по приему платежей от населения, сообщает «Кустовой вычислительный центр». Он расположен на улице Маяковского, д.111 – около площади Ленина, напротив магазина «Алфавит».
Здесь работает четыре кассы и специалист МП «КВЦ», который даст необходимые консультации. Действует электронная очередь.
Режим работы касс:
– понедельник-пятница с 9.00 до 19.00
– суббота с 9.00 до 16.00
– воскресенье выходной.
Режим работы консультанта КВЦ:
– понедельник-четверг с 9.00 до 19.00, обед с 13.00 до 13.45
– пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
– суббота и воскресенье выходной.
Одновременно закрывается центр по приему платежей на улице Чапаева, д.56 – напротив центрального рынка, около магазина «Дикси».
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