2018-12-18T17:00:49+03:00
Происшествия

В Рязанской области в ДТП погиб житель Подмосковья

Его легковой автомобиль столкнулся с большегрузом
Антон НИКИФОРОВ
Поделиться:
. Фото:сайт УМВД России по Рязанской области. Фото:сайт УМВД России по Рязанской области
Изменить размер текста:

17 декабря в Михайловском районе на 217 километре автодороги М6 «Каспий» 59-летний житель Московской области, управляя иномаркой, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы в сторону Тамбова, столкнулся в 19.50 с седельным тягачом Volvo с полуприцепом. За рулем фуры был 48-летний житель Владимирской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД Росии по Рязанской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль