В Рязанской области в ДТП погиб житель Подмосковья

18 Дек. 09:57 2018-12-18T17:00:49+03:00

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17 декабря в Михайловском районе на 217 километре автодороги М6 «Каспий» 59-летний житель Московской области, управляя иномаркой, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы в сторону Тамбова, столкнулся в 19.50 с седельным тягачом Volvo с полуприцепом. За рулем фуры был 48-летний житель Владимирской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Информация предоставлена пресс-службой УМВД Росии по Рязанской области.