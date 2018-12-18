В Рязанской области в ДТП погиб житель Подмосковья
Его легковой автомобиль столкнулся с большегрузом
. Фото:сайт УМВД России по Рязанской области
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17 декабря в Михайловском районе на 217 километре автодороги М6 «Каспий» 59-летний житель Московской области, управляя иномаркой, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы в сторону Тамбова, столкнулся в 19.50 с седельным тягачом Volvo с полуприцепом. За рулем фуры был 48-летний житель Владимирской области.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Информация предоставлена пресс-службой УМВД Росии по Рязанской области.